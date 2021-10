Adele vedle nového partnera září štěstím: Takhle mluví o své lásce

Adele po boku nového partnera Riche Paula Profimedia.cz

Adele (33) promítla bolest z rozvodu do své muziky, ale také o ní promluvila v nedávném rozhovoru pro Vogue. Rozvod se Simonem Koneckim ji velmi zasáhl, ale co se vztahů týče, už je zase šťastná, jak přiznala. A je to vidět.