Poslanec zveřejnil a okomentoval fotku dcery Zuzany Čaputové. Politické dno, vzkázala slovenská prezidentka

Zuzana Čaputová Foto: Jan Handrejch, Právo

Pod statusem se mezi kritikou poslancových slov bohužel objevilo také mnoho komentářů, v nichž lidé dívku zesměšňují.

Na text během dne reagovala i slovenská policie, jež vydala prohlášení, v němž Tarabův komentář označila za „útok“ a „exemplární případ internetové šikany“.

„Člověk, který by měl mít vysoké pravomoci, se rozhodl předhodit mladistvou dívku, které není ani 18 let, veřejnému lynči. Nezáleží na tom, čí je to dcera. Je to nezlomný útok na dítě jen kvůli jeho vzhledu. Je to exemplární případ internetové šikany. Je to středověk. Je to něco, proti čemu policejní oddělení roky bojovalo. Je ukázkou toho, že bezcitné chování na internetu může dosáhnout takového rozměru šikany, který může vést k největší lidské tragédii,“ stojí mj. v textu Policie Slovenské republiky.

Veřejně se vyjádřila také prezidentka a matka Emmy, která Tarabovo gesto označila za politické dno.

„Útok na politika nebo političku přes jeho děti je politické dno. Poslanec Taraba by se o mou dceru nikdy nezajímal, kdyby to nesouviselo s mojí funkcí. Lidské zlobě a hlouposti musím v životě čelit, ale mé děti z toho vynechte!“ vzkázala Čaputová.

Ke kritice poslance se přidává i široká veřejnost. On sám odmítl, že by šlo o útok. ■