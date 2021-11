Minimálně čtvrt roku ji v Česku neuvidíme. Elis Mraz sbalila kufry a stěhuje se za prací do teplých krajin

Elis Mráz se stěhuje do teplých krajin. Super.cz

Byla to poslední příležitost, kdy jsme mohli na příštích pár měsíců potkat Elis Mraz (27) v Česku. Pár hodin poté, co zpěvačka odzpívala narozeninovou zdravici na třináctých narozeninách pražského skybaru, odletěla pracovně do Emirátů. V Dubaji by měla mladá umělkyně strávit minimálně čtvrt roku, ale nejspíš se zdrží mnohem déle.

„Před chvilkou mi poslali letenky. Letím do Dubaje. Bude to pro mě příjemná dovolená spojená s prací. Zazpívám si tam i zatančím,“ uvedla s nadšením Elis a záhy popsala, co ji čeká: „Budeme vystupovat ve velkém amfiteátru. Odlétám společně s Anet Antošovou, která má celou tu show na starost. Věřím, že to bude kvalitní. Určitě mi to hodně dá, budu na sobě moct makat.“

V době koronavirové pandemie účastnice soutěže Hlas Česko Slovenska z roku 2014 neměla nouzi o práci. „Nenudila jsem se. Pracovala jsem v rádiu. I tak jsem ale dlouho přemýšlela o tom, že bych odjela pracovat do zahraničí,“ říká.

Pracovní spolupráce v zahraničí měla Elis už v minulosti, vše ale překazila pandemie. „Měla jsem tam něco rozjednaného, než všechno zavřeli. Nikdy jsem se nebránila tomu žít v zahraničí. Člověk by si měl jednou v životě zkusit, jaké to je.“

V poslední době se Elis podařilo zhubnout pár kilo. Cesta do exotiky ale nebyla hlavním důvodem. „Začala jsem makat bez ohledu na to, co mě čeká. Chtěla jsem se cítit dobře. Chci na sobě začít dřít, až tam odletím,“ říká Elis Mraz.

Zpěvačku mrzí, že ji do Dubaje nebude doprovázet její pes. „Bude o něj postaráno na farmě, kde nebude strádat. Doufám, že si ho budu moct vzít časem s sebou,“ popsala své přání zpěvačka.

Elis měla problém si na tak dlouhou dobu zabalit. „Neberu si skoro žádné oblečení. Místo toho mám spoustu knih a techniky. Beru si tam skoro celé hudební studio. Takže žádné šaty, ale zato spousta drátů. Můj kufr bude připomínat jednu velkou bombu. Doufám, že mě ale nakonec pustí s mikrofonem přes hranice,“ smála se Elis Mraz. ■