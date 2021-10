Hanka Mašlíková nepřestává překvapovat: S otcem svého syna opět žije pod jednou střechou

André a Hanka všechno dělají pro svého syna. Super.cz

„Snažíme se fungovat jako rodina. Podnikáme společné výlety, dovolené, procházky, chodíme na obědy. Rozešli jsme se, ale doufám, že jako rodiče si budeme rozumět navždy,“ říká Hanka s tím, že jde oběma hlavně o blaho syna.

Problém nejspíš nastane, až si jeden z nich najde partnera. „To možná bude problém. Partnerům se to asi nebude líbit. Zatím to ale funguje, žijeme i v jedné domácnosti, a děláme to kvůli malému. Jako rodič člověk přestane být sobec.“

Jak vnímá čtyřletý chlapeček, že rodiče spolu žijí, ale netvoří pár? Nevytváří v dítěti ještě větší pocit zmatenosti? „Andreasek velmi trpěl, když André nebyl osm měsíců doma. Neustále se ptal, kde je. Teď je v pohodě a v klidu. Zatím mu ale nic nevysvětlujeme. Je na to ještě malý,“ říká přesvědčeně Hana Mašlíková. ■