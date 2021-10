Poznáte, která zpěvačka ze Spice Girls se proměnila v Sandy z Pomády?

Sandy z Pomády napodobila i členka Spice Girls. Foto: Instagram @melaniecmusic / Profimedia.cz

I v Americe mají svou verzi StarDance, která se jmenuje Dancing With The Stars. V něm letos soutěžila i Sporty Spice Melanie C (47).

Jak se můžete přesvědčit v galeriii, jako Sandy to Mel C neskutečně seklo a člověk by ani neřekl, že jí budou tolik slušet blond vlasy, když je většinu své kariéry brunetou.

Členka skupiny Spice Girls, jejímž tanečním partnerem byl Gleb Savchenko, vypadla po večeru věnovanému filmu Pomáda. Společně tančili na píseň You´re The One That I Want a v ukázkách z příprav na finálový večer byl vidět pláč zpěvačky, která se tanečníkovi omlouvala, že by ho nerada zklamala.

I když se dočkali pochvalných komentářů od poroty, nakonec se ocitli mezi posledními dvěma páry a do dalšího kola postoupila influencerka Olivia Jade.

Ve dvojici, ze které se rozhodovalo, kdo zůstane, nakonec zvítězila influencerka Olivia Jade, jak rozhodla porota. Celý díl sledovala i představitelka Sandy z Pomády, herečka Olivia Newton-John. ■