Pro lásku všechno: Zuzana Stivínová odešla stejně jako její hrdinka na několik let z Česka do zahraničí

Zuzana Stivínová Super.cz

"Existují dvě verze filmu. V té české mluvíme všichni česky. Ale v té festivalové, mezinárodní, opravdu mluvím anglicky, darí a česky. Když je hrdinka sama s manželem, který žil v Čechách, mluví s ním česky, s kolegy anglicky a s dítětem a dědečkem darí," popsala.

"Samozřejmě jsem se darí nenaučila, stála vedle mě rodilá mluvčí a já to vždy jen zopakovala. Byla jsem z toho trochu vyděšená, protože jsem zvyklá se na práci připravit a tady to nešlo, protože neovládám řeč. Ale i afghánská rodina mi říkala, že jsem to namluvila dobře," je nakonec s výsledkem spokojená Zuzana, která nás v rozhovoru stihla pozvat i do Stavovského divadla na představení Vassa Železnovová.

Vrátili jsme se ale k filmu. Protože jde o poměrně kontroverzní příběh, zajímalo nás, zda by sama herečka byla ochotna pro lásku udělat totéž, co její hrdinka. I ona se s manželem kvůli jeho profesi přestěhovala na několik let do Spojených států. "Určitou malou zkušenost mám. Ale oba jsme Češi, jeli jsme na nějakou omezenou dobu do západní země. Ale často jsem o tom přemýšlela, jestli bych byla schopna odjet do jiné kultury, jiného světa, rodinného zázemí. Ale myslím si, že pro lásku ano," svěřila.

Film Moje slunce Mad už má na kontě červnovou Cenu poroty v hlavní soutěži v Annecy pro režisérku Michaelu Pavlátovou. Po našem rozhovoru získal snímek další, a to hlavní cenu na největším filmovém festivalu v Latinské Americe v mexické Guadalajaře. Na základě zahraničních ohlasů se producenti rozhodli usilovat o nominaci Americké filmové akademie v sekci animovaný film. ■