Partner Kristýny Leichtové v úzkých: V talk show na něj ušili boudu a podrobili ho výslechu na téma svatba

Kristýna Leichtová s partnerem Vojtěchem Šteěánkem FTV Prima

Přestože má Kristýna Leichtová (36) s partnerem Vojtěchem Štěpánkem dvě děti, dcery Dorotku (3) a Rozárku (1), na svatbu zatím nedošlo. Oblíbená herečka se netají tím, že by se ráda vdávala, ale jak se zdá, do chomoutu se nežene její partner.

Horké chvilky prožil Štěpánek v talk show Honzy Dědka, kam šel původně podpořit svou partnerku z hlediště. Že se sám stane hostem a bude podroben křížovému výslechu na téma svatba, netušil do poslední chvíle.

„Vůbec nevěděl, že tady bude a že se tady o něm budeme takhle hodně otevřeně bavit. Udělala jsem s Honzou na Vojtu tak trochu boudu,“ přiznala hvězda seriálu 1. Mise Leichtová.

Moderátor Honza Dědek využil příležitosti a Štěpánka si vychutnal. „Kristýna je poslední tři roky jenom těhotná nebo kojí. Co by to bylo za svatbu, vždyť by z toho nic neměla,“ snažil se vykrucovat umělecký šéf Národního divadla moravskoslezského.

Herečka debatě v tichosti přihlížela, ale jen do chvíle, než se do ní začali připojovat i ostatní hosté a ozvalo se: „Vždyť je tady farářka!“, čímž se naráželo na fakt, že mezi hosty je i Martina Viktorie Kopecká (35), jež nyní září ve StarDance, která by teoreticky mohla pár oddat.

„Pojďme, uděláme z toho nejsledovanější díl. My budeme svědci…,“ chytila se nápadu Tereza Kostková (45), která přítomné v sálu pobavila. Na reakci Leichtové a Štěpánka se můžete podívat v ukázce. ■