Paul Newman mu šéfoval v legendárním studiu: Takhle na něj známý český herec vzpomíná

Po emigraci do Ameriky v roce 1982 jel na východ do Washingtonu, kde měl kamarády. „Tam jsem dělal zkoušky do Hlasu Ameriky, udělal je, ale oni neměli směrné číslo, naštěstí. Byl bych u nich zkejsnul. Každopádně jsem získal angažmá v Chicagu na tři a půl měsíce do velkého představení, tragikomedie o AIDS. Docela úspěch, protože na tu moji roli dělalo konkurz 700 herců a já ji získal,“ řekl Super.cz Zdeněk Maryška (74).

Pak se vrátil do New Yorku, kde žil jedenáct let. Protože měl dobré kritiky, dostal agenta. „Bez něho to v Americe vůbec nejde. Už to trošku jelo, ale stejně se člověk musel živit i jinak.“ Vydělával si třeba coby číšník v luxusním hotelu Waldorf Astoria.

Jako herec se dostal do prestižního Actor´s Studia, které založili v roce 1947 na Manhattanu Lee Strasberg a Elia Kazan. Jím prošla celá řada osobností, například Marlon Brando nebo Marilyn Monroe. „Naším ředitelem byl do března 1986 Paul Newman. Fantasticky skromnej člověk, takovou skromnost u nás těžko hledáme,“ vypráví Maryška.

„Až skoro plachej, zajímavej. Chodil k nám dvakrát do měsíce. My se scházeli v úterý a v pátek na takové lekce, při kterých jsme předváděli třeba 20 minut z nějaké hry. Poté nás kolegové hodnotili a rozcupovali člověka do poslední nitky.“ Lekce nebyly určené veřejnosti, ale chodili do nich agenti, režiséři, často přišel Arthur Penn, který natočil např. Bonnie a Clyde nebo Malý velký muž. Jedním z moderátorů večerů byl i známý spisovatel Norman Mailer, autor protiválečného románu Nazí a mrtví.

„Tam mám doživotní členství, stále u nich můžu hostovat, ale bez nároku na honorář, jde o prestižní místo. Dobrá zkušenost. Chodil k nám jediný sportovec, tenista John McEnroe, nadšenec do divadla, ale nekecal nám do toho.“ Maryška občas dostal nějakou menší roli ve filmu, v New Yorku se věnoval i divadlu.

„Všechno mi něco dalo a po návratu do Čech jsem tady normálně zapadl do divadelního i televizního provozu,“ tvrdí herec, který žil do maturity v Mariánských Lázních. Často se stěhovali, jeho maminka působila jako ochotnická herečka, několikrát vyznamenaná. Nikdy nepřijala nabídky do různých angažmá ve větších městech.

Maryška se nedostal na DAMU, tak šel do plzeňské Alfy a po roce udělal zkoušky na JAMU v Brně. Po studiích se opět vrátil do Plzně a tehdy mu zavolali z Divadla Na zábradlí Otomara Krejči. Podepsal s nimi v únoru 1972 smlouvu a v červnu je zrušili. Šel zpátky do Brna do Divadla bratří Mrštíků.

Také účinkoval sedm let v Mahenově divadle. To chystalo v režii Jana Kačera Přelet nad kukaččím hnízdem a on získal hlavní roli McMurphyho, velkou sestru měla hrát Vlasta Fialová. „Kvůli téhle nádherné postavě, kterou ve Formanově filmu hrál Jack Nicholson, jsem chodil na box. Jenže těsně před premiérou hru zakázali. To byla poslední kapka, která rozhodla o mé emigraci v roce 1982.“

Jednou mu jeden kamarád z Actor´s Studia, černoch, dnes prý známý herec, řekl: To víš, tady v NY, když chceš uspět, tak musíš být trochu černej, trochu Žid a trochu teplej. „Tak jsem na Fidlovačce,“ komentuje herecké peripetie se smíchem stále charismatický Zdeněk Maryška, který působí v nuselském divadle od počátku jeho znovuotevření 28. října 1998.

„Zahajovali jsme Fidlovačkou za přítomnosti prezidenta Havla, všude ještě prach a cihly,“ říká herec, který po koronavirové pauze perlil v premiéře hry Kouř. ■