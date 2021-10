Váhu řeší nejen ženy: Bořek Slezáček hubnul ze 106 kilo. Teď má o 26 méně

Bořek Slezáček Super.cz

"Rozdíl mezi mými váhami je od 106 kilo do 80 kilo. Mezi tím je devět let. Ale když jsem začal před dvěma lety ještě víc cvičit kvůli tomu, abych se doma nezbláznil v lockdownu, tak to je asi sedm kilo rozdíl," prozradil. Místo cvičení teď může tančit. "Ale to, že bych chtěl nahnat tajli, nebyl důvod, proč jsem do toho šel," upřesnil s tím, že už dříve se chtěl s partnerkou Žanetou přihlásit do tanečních pro dospělé, protože v mládí na hodiny tance nechodil.

Vedle tanečních zkoušek na finálový večer, který proběhne na konci října ve vinohradském divadle, má samozřejmě i "normální" práci v divadle a také dost natáčení, hodně pro zahraniční produkce. "Dotočil jsem italský film, který se jmenuje Terezín, kde jsme s Karlem Dobrým hráli esesáky. Předtím jsem točil německý hraný dokument o kancléři Bismarckovi," zmínil dva z projektů. ■