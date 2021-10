Hvězda Novy má koronavirus: Víme, jaký má průběh nemoci

Veronika Kašáková Super.cz

Jak je na tom, řekla Super.cz jeho sestra Veronika Kašáková (31), která na akci předváděla svatební šaty a také převzala šek na 200 tisíc korun pro svoji nadaci pomáhající dětem z dětských domovů.

"Ráno, když jsme spolu mluvili, ho bolela hlava, byl unavený, šel spát. Nemluvil ale tragicky. Přičítal to tomu, že to je normální stav, protože vstává do Snídaně. Snad bude brzy v pořádku. A jak to rychle přišlo, tak to i rychle odejde," řekla Super.cz Veronika.

Bratr jí měl dopoledne hlídat syna, tak byla ráda, že si včas udělal test. "Ráno mi volal, abych na něj nečekala, protože mi měl pohlídat malého. Jsem ráda, že to zjistil včas a chlapečka neměl. To bych se opravdu bála," doplnila na akci, kde všichni neočkovaní prošli covidovým testem, a Veronika se tak cítila v bezpečí. ■