Ani na třetí pokus mu to nevyšlo. Exmanžel Madonny se rok od svatby rozvádí s o 31 let mladší herečkou

Sean Penn a Leila George se rozvádí. Profimedia.cz

Herec Sean Penn (61) se rok po svatbě s o jednatřicet let mladší herečkou Leilou George opět rozvádí. Žádost o rozvod podala Leila George v pátek u vrchního soudu v Los Angeles, píše magazín People.

Sean Penn chodil s Leilou několik let, je dcerou jeho kamaráda, herce Vincenta D´Onofria a je mladší než jeho vlastní dcera. Jejich veselka se kvůli covidovým opatřením konala online. Štěstí v manželství jim ale nepřinesla. „Měli jsme covidovou svatbu. Myslím tím, že jsme měli oddávajícího na počítači přes Zoom a byl s námi Leilin bratr a mé dvě děti,“ uvedl loni Sean Penn v rozhovoru pro NBC.

Pro oscarového herce je to už třetí nevydařené manželství. Jeho první ženou byla Madonna, ale vydrželo jim to jen čtyři rolky. Jeho druhou manželkou byla 14 let herečka Robin Wright, kterou si budete určitě pamatovat jako Jenny z Foresta Gumpa. Z tohoto manželství má Penn dceru Dylan (30) a syna Hoppera Jacka (28). V minulosti chodit také s herečkou Charlize Teron. ■