Dvojnásobný táta Marek Taclík (48) promluvil o rodině: Lituju, že jsem neměl děti dřív

Marek Taclík Super.cz

„Nejen já, ale i moje žena si chodíme odpočinout od dětí. Pomáhá to fyzicky a člověk u toho může vypnout. Ty dvě malé děti, to je strašný záhul,“ rozesmál se herec v rozhovoru pro Super.cz.

Obtížné bylo především zabavit malé děti v období lockdownu. „Bylo to náročné, poněvadž jsem nemohl zdrhnout do práce. Mojí ženě je asi jedno, jestli je covid, nebo ne, ta má ty dvě malé děti pořád na krku,“ říká s nadsázkou. „Matylda teď začala chodit do mateřské školky, takže je zase nemocná, což je normální. Covid necovid, je to pořád stejný,“ usmívá se.

Prvního potomka si herec pořídil po čtyřicítce. Na tom sice není v dnešní době nic zvláštního, ale zpětně toho herec lituje. „Dřív jsem toho nelitoval, ale teď toho lituju co hodinu, že jsem neměl děti dřív, protože je to s věkem náročnější psychicky, fyzicky, a asi bych měl zhubnout, abych je víc stíhal,“ dodal se smíchem. ■