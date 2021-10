Stará láska nerezaví: Bisexuální modelku vzal po románku s mladším podnikatelem na milost o 32 let starší milionář

Daniela Zálešáková (vpravo) se vrátila ke svému Pepovi. Super.cz

O to víc nás překvapilo, když na pražskou premiéru muzikálu Děti ráje dorazila tahle trojka opět pohromadě. "Je to tak, že jsme už měsíc s Pepou opět spolu. Jen jsme čekali, jestli to tak bude fungovat, a nikde jsme to neprezentovali," vysvětlila nám Daniela, které ovšem zásnubní prsten, který mu vrátila, Pepa zatím znovu na prsteníček nenasadil.

"S Markem jsme se rozešli, vrátila jsem se k Pepovi, kála jsem se, on mě znovu přijal do svého života. Rozchod byla chyba, kdybych to mohla vrátit, neudělala bych to. Ale aspoň jsem se poučila a vím, kdo je pro mě ten nejlepší," míní Daniela, která v našem videu prozradila daleko víc. Například i to, jak to teď funguje s mladinkou Terezkou. ■