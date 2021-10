OBRAZEM: Takhle to seklo hvězdám na slavnostní premiéře muzikálu Děti ráje

Známé dámy na premiéře muzikálu Děti ráje Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Už třetí premiéru měl nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje. První se odehrála v pražské GoJa Music Hall, pak se muzikál na několik let odstěhoval do brněnského Boby centra, aby se s velkou slávou vrátil do Prahy, kde se bude uvádět v Kongresovém centru na Vyšehradě.