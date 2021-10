Odtud fanoušky dráždila nahotou: Britney Spears slavila konec opatrovnictví v ráji za 284 tisíc za noc

Britney Spears posílala z dovolené dráždivé pozdravy... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Oslavu konce opatrovnictví ze strany otce Jamieho zpěvačka Britney Spears (39) oslavila ve velkém stylu. Se snoubencem Samem Asgharim odletěli na luxusní dovolenou do Francouzské Polynésie, kde si podle webu The U.S. Sun pronajali vilu na privátním ostrově. Noc zde vyjde na dechberoucích 284 tisíc korun.