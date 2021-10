Renée Zellweger v roli usvědčené vražedkyně: Její proměna je pozoruhodná!

Renée Zellweger natáčí seriál o případu Pam Hupp. Profimedia.cz

Nedlouho poté, co získala Oscara za roli herecké a pěvecké legendy Judy Garland, se Renée Zellweger (52) před kamerou proměnila v další skutečnou postavu. V právě natáčené sérii The Thing About Pam ztvární usvědčenou vražedkyni Pamelu Hupp.