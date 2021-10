Párty s hluchoněmými a nahý hostitel: Manželé Heřmánkovi si z první dovolené v Americe odnesli neuvěřitelné zážitky

Karel Heřmánek ml. a Nikol Heřmánková Kouklová Michaela Feuereislová

„Když jsme s Nikol začínali chodit a byli spolu první rok, odhodlali jsme se na takovou tu vysněnou cestu po západní Americe. Byli jsme chudí studenti, takže jsme si říkali, jak to realizovat, protože na hotely ani motely jsme neměli prostředky,“ svěřil Super.cz principál Divadla Bez zábradlí Karel Heřmánek ml., kterého mohou diváci i s jeho manželkou vidět v novém muzikálu Cabaret.

„Objevili jsme sociální síť couchsurfing, kde nabízejí lidé bydlení za oplátku. Když přijedou do vaší země, ubytujete je zase vy. Procestovali jsme díky tomu celou Ameriku a máme z toho neuvěřitelné zážitky. Některé jsou až absurdní,“ překvapuje herec.

„Například jsme přijeli do domu hluchoněmých. Nevěděli jsme, jak se na ně dozvonit, jak se k nim dostat. Nejlepší na tom bylo, že jsme je zastihli, když měli doma tu největší párty,“ vypráví. „Byla to zábava, opili jsme se s nimi. Snažili jsme se odezírat ze rtů, když to nešlo, tak jsme si psali zprávy přes tablet. Byl to zvláštní pocit být v menšině slyšících.“

Další historka z ubytování v Las Vegas je mnohem ožehavější. „Přišel nám otevřít někdo úplně jiný a řekl nám, že onen muž je někde v zadní části domu a máme za ním jít. Mysleli jsme si, že je po nás, že je to nějaká bouda,“ vzpomíná na chvíle stresu Heřmánek. „Nakonec vyšlo najevo, že má ten náš chlapík pronajatý karavan na dvorku pána, který nám přišel otevřít,“ dodává. Tím ale příběh nekončí. Přišel další šok.

„Když za naším hostitelem Nikol přišla, celá zrudla a začala se smát. Byl nahý. To byl bizár,“ směje se herec. „Nepřečetli jsme si na stránkách popis. Stálo tam, že je oddaný nudista, a že kdokoliv, koho by to odradilo, ať raději nejezdí. Tohle jsme nečekali,“ přiznává.

Na místě se i přes rozpaky rozhodli zůstat. „Strávili jsme s ním celý večer a vyšlo toho najevo spoustu. Třeba, že se pohyboval v porno branži, vymýšlel různé sexuální hračky a podobně,“ vysvětluje herec a dodává, že s klidem se mu rozhodně neusínalo. „Nikol spala v pohodě, ale já moc ne,“ rozesmál se na závěr. ■