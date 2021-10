Victoria Beckham prozradila tajemství šťastného dlouholetého manželství s Davidem

Victoria Beckham Profimedia.cz

V létě oslavili už 22. výročí svatby a v pořadu prozradila, co jim pomáhá udržovat vztah v chodu a s takovou mírou lásky a pokory, kterou si vzájemně vyjadřují jak skrze sociální média tak i na oficiálních událostech.

„Rada na manželství, víte, to já vlastně nevím, ale my se vzájemně velice podporujeme. On je úžasný otec a skvělý manžel a zažíváme spolu spoustu zábavy,“ prozradila Victoria a dodala: „Podporujeme se ve všem, co děláme.“

„Je to hlavně o tom zažívat zábavu, užívat si společnost té druhé osoby. Skutečně miluju být jen s ním, což je skvělé. Po všech těch letech, je to bonus!“ uvedla Beckham v pořadu, kde také uváděla novinky ze světa kosmetiky pod její vlastní značkou.

Moderátoři se ovšem v pořadu zeptali i na její možný návrat ke Spice Girls. „Mám dojem, že jste se mě ptali už minule. Víte, Spice Girls byly neuvěřitelně velký úspěch, ale ty časy, kdy jsem zpívala na pódiu už jsou opravdu za mnou,“ odpověděla bývalá Posh Spice. ■