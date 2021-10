Před pár měsíci byl pod kudlou a šlo mu o život: Jak se Aleši Cibulkovi nyní daří?

Aleš Cibulka Super.cz

„Je všechno v pořádku. Od 11. června letošního roku vím, co je akutní zánět divertiklu, což jsem předtím netušil. Nikdy jsem problémy s břichem neměl a vždy jsme si doma dělali legraci, že si mohu vzít kyselé okurky a na to šlehačku a nic se mi nestane,“ svěřil se Super.cz Aleš Cibulka, který je i tak pod dohledem.

„Zánět byl u mě ojedinělá záležitost, takže nemám ani dietu. Je to ale častá věc, která se týká mladých lidí. Teď jsem kontrolovaný a pak doktor, který mě operoval, mi dal dárek za to, že jsem hodný pacient, mě přednostně objednal na koloskopii,“ dodal se smíchem moderátor, kterého jsme potkali na křtu již čtrnáctého Cibulkova kalendáře pro pamětníky.

„Říkal jsem si, jestli tuhle akci ještě dělat. Ale tolik kolegů a kamarádů jako Libuška Švormová, Josef Zíma či Ivanka Andrlová se mě ptalo. My už to bereme jako rande starých a dobrých přátel. A při té příležitosti vždycky pošleme do světa nový kalendář,“ svěřil nám moderátor. Za kmotry mu tentokrát šli Jan Přeučil a Eva Hrušková. Na akci ale nechyběla řada dalších osobností. Akci si nenechala ujít držitelka Thálie Libuše Švormová, Marcela Březinová či Martina Hudečková, nechyběl ani legendární Josef Zíma a řada dalších. ■