Zpěvačka ukázala své tělo bez retuše: Nechci přiživovat iluzi o tom, jak skvěle máte vypadat po porodu

Halsey Profimedia.cz

Sedmadvacetiletá brunetka nechce být iluzí toho, že se každá žena dostane po porodu do formy velice rychle. Sama necítí, že by tomu tak bylo ani u sebe. „Přidávám tyto fotky, protože nezáleží na tom, co dělám, ale vždy se bude mluvit o mém těle. Je to jeden ze matoucích symptomů toho být na očích veřejnosti, takže vám sem místo stěžování si dám něco skutečného, o čem budeme mluvit,“ začala svůj příspěvek Halsey.

„Dva dny zpátky jsem točila Saturday Night Live a lidé velice rychle začali mluvit o tom, jak skvěle vypadám. Z toho jsem měla opravdu divný pocit. Moje tělo je mi totiž cizí už dlouhou dobu. Na první fotce jsem už pár dní po porodu. Mnoho lidí neví, že stále vypadáte těhotně i nějaký čas po porodu a moje tělo se stále ještě mění. Nemám žádný zájem o cvičení v tuhle chvíli, jsem unavená a naprosto zaměstnaná hraním si se svým synem. Po tom všem, co jsem teď řekla, jsou pochvaly na mé tělo jen chválou na pečlivě vybrané oblečení, které bylo upravené přímo na mě, abych se v něm cítila komfortně a zároveň odvedla svou práci,“ napsala zpěvačka pod fotky.

„Nerada bych přiživovala iluzi o tom, jak byste se měly cítit a vypadat skvěle ihned po porodu. To nebyl můj záměr. Nikdy už nebudu mít své předporodní tělo zpátky a nezáleží na tom, jak se změnilo, protože já mám nyní dítě. A to mě navždy změnilo emocionálně, duchovně i fyzicky. Tahle změna je trvalá a já nic nechci vracet zpátky,“ dodala Halsey, která následně přiznala, že je unavená jako každá jiná matka a že rozhodně není žádný superman a je to pro ni těžké. Rozhodně chce ale dál skvěle odvádět svou práci.

Halsey před pár týdny vydala nové album, které je právě i o její nové roli matky. Tou se stala 14. července letošního roku. Tatínkem syna Endera Ridleyho je její přítel Alev Aydin. ■