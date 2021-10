Vážná dopravní nehoda ho na půl roku vyřadila ze života: Teď bude reprezentovat Česko na mezinárodní soutěži krásy

Lukáš Veitl Foto: archiv L. Veitla

Měl spoustu snů reprezentovat Česko ve sportu, ale do života mu vstoupila vážná dopravní nehoda. Lukáš Veitl byl půl roku upoután na lůžko a vstal jako Fénix z popela. A když už to nešlo v kulturistice, zkusil student Vysoké školy finanční a správní aspoň soutěž krásy Muž roku, kde loni získal cenu prezidenta a bude Česko reprezentovat na mezinárodní soutěži v Santo Domingu.

"V naturální kulturistice jsem se po absolutním vítězství na Slovensku nominoval na Mistroství Evropy, kde jsem chtěl hrdě reprezentovat naši zemi. Ale do cesty mi 9. ledna 2019 vstoupila vážná dopravní nehoda, která mě odkázala na půl roku na lůžko, a tím pádem přerušila veškerou moji přípravu na tento šampionát. Následně jsem se rozhodl motivovat lidi s podobným osudem a utvrzovat je, že ani tato tíživá situace nemusí nutně znamenat uzavření se do sebe a nechuť čehokoli dosáhnout," svěřil se Super.cz. “Měl jsem poraněnou páteř v bederní oblasti, dva zlomené obratle. To bylo asi to nejhorší,” doplnil.

"Po roce a půl trénování a rehabilitací jsem se pomalu dostával na původní fyzickou kondici, kterou jsem následně na popud svých fanoušků na sociálních sítích šel uplatnit v Muži roku. Tudíž má cesta se téměř vůbec neliší od té původní, snažím se připravit na 100 %, jak fyzicky, tak psychicky. Když uspěju, znamená to ještě větší otevření dveří do světa modelingu, na kterém se dá mimo jiné uchytit také v českém showbyznysu," doplňuje s tím, že soutěž, které se bude účastnit, proběhne v Dominikánské republice od 24. do 31. října . ■