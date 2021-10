Miss z děcáku odkryla detaily vztahu s otcem svého dítěte, který prošel krizí a rozchodem: Je to pro mě strašidelné

Kašáková pokřtila svou knihu, ve které je velmi otevřená. Super.cz

„Ptala jsem se ho na svolení a on souhlasil. Ještě knihu nečetl. Vzhledem k tomu, kým je a kým jsem já vedle něho, tak tam není nic, za co by se mohl stydět. Jako muž může být inspirací,“ reaguje Kašáková.

Veronika a Milan si prošli těžkou vztahovou krizí, ale nyní je vše, zdá se, zalité sluncem. „Je to asi klišé, ale je to mezi námi nejlepší, jak kdy bylo. Náš syn to jen podtrhnul. Hrozby, že po narození dítěte půjde partnerství stranou, se u nás nepotvrdily. My si to strašně užíváme,“ řekla Super.cz na křtu knihy Kašáková.

S partnerem se ještě více propojili v době, kdy lékaři u jejich dítěte diagnostikovali vážnou metabolickou nemoc. „Výjimečnost našeho syna nás semkla. Myslím si, že opravdová láska jen tak nevzniká, ale vytváří se. Zamakali jsme na tom. Čeká nás ještě spousta špatných dnů, ale já se toho nebojím, protože lásku tvoříme my dva.“

Až po vydání knihy Kašákovou vystrašilo, jak moc odkrývá své nitro. „V knize najdete pravdu, autentičnost. Náš vztah otevřeně, bez filtru. Dlouho mi nedocházelo, že tuhle intimní zpověď bude číst někdo, kdo mě vůbec nezná, nebo mi nefandí. To je pro mě trošku strašidelné. Věřím, že si tu knihu najdou lidé, kteří to potřebují. A ne naopak,“ dodala Veronika Kašáková. ■