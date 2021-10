U Pohlreicha bylo horko: Náruživá učitelka vyjmenovala, kde všude už měla sex. Nebudete věřit svým uším!

Ivana a Michal si padli do noty. FTV Prima

Další pár seznamovací reality show První večeře si padl do noty. I když to nejdřív vypadalo, že učitelka ze základní školy Ivana (28) svou upřímností a otevřeností v oblasti sexu svého potenciálního partnera Michala (32) zaskočí, muž se rychle vzpamatoval a rozhodně si měli co říct.

Zásadní informací pro Ivanu například bylo, kolikrát denně se Michal oddává tělesným hrátkám.

„Nebráníš se tomu, že bychom měli sex i několikrát za den? Po dvaceti letech ti dám pokoj, to už mi bude stačit jen dvakrát denně!“ smála se. A Michal ji ubezpečil, že ani on se zpátky nedrží.

Potenciální partneři byli už na prvním rande velmi otevření.

FTV Prima

Když poté přišla řeč na nezvyklá místa pro milostné zážitky, Ivana z rukávu tahala jedno za druhým. Zdeněk Pohlreich, v jehož restauraci show probíhá, a jeho tým se nestačili divit.

„Úplně nejvíc wow, co jsem zažila, bylo Forum Romanum. Všude mraky lidí, turistů, kamery a prostě to nějak přišlo,“ vyprávěla. „Čím víc míst, tím líp. Zažila jsem to i v observatoři na Žižkovské věži,“ dodala náruživá brunetka.

A co na to Michal? „Přemýšlím nad tím, co říct nového. Když řeknu kabinka v obchodním domě, tak to už je klasika… Upřímně neznám hranice, takže když vymyslíš nějakou bláznivinu, tak ti neřeknu ne. Asi nechci vyjmenovávat, co všechno jsem zažil nebo nezažil, ale monogamní to nebylo,“ přidal.

Na opravdu velmi otevřenou konverzaci z pondělního dílu se podívejte na ukázkách. ■