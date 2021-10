Příroda na Jitku Molavcovou (71) zapomněla se stárnutím: Takhle souputnice Jiřího Suchého vypadá

Jitka Molavcová Super.cz

"Tohoto ocenění si velmi vážím, ale doufám, že to není ocenění na rozloučenou, protože to by mi bylo líto," řekla Super.cz poté, co jsme jí v Národním divadle k ceně Thálie pogratulovali. Toho, že by se chystala do důchodu, se opravdu bát nemusíme, protože vitalita jí nechybí.

"Snažím se. Dýchám a plavu. To mi zabírá na psychiku, což je hodně důležité, aby člověk držel psychiku a tělesnou schránku v rovnováze. Jak je známo, když svět není v rovnováze, tak nefunguje, natožpak člověk," zmínila Molavcová svůj recept. ■