Podivná úmrtí, otisk pařátů nebo požár bez příčiny: Při natáčení těchto hororů se děly věci, z nichž jde mráz po zádech

Annabelle (2014) Profimedia.cz

V moci ďábla (2005)

Pokud hrajete někoho, kdo je posedlý ďáblem, může se stát, že vás opravdu posedne? V tomto případě, jako by se o to něco pokoušelo. Jennifer Carpenter, která ztvárnila posedlou Emily, přísahá, že cítila přítomnost nadpřirozených sil ve svém hotelovém pokoji. Dokonce se jí po nocích sám od sebe zapínal rádio budík. Pokaždé hrál song Alive od Pearl Jam. Konkrétně část, v níž se zpívá I´m still alive (jsem pořád naživu - pozn.).

Kletba z temnot (2012)

Někdy i největší skeptici začnou věřit v paranormální jevy. Jedním takovým je herec Jeffrey Dean Morgan, známý například ze seriálů Živí mrtví, Lovci duchů nebo hororu Kletba z temnot. Právě při jeho tvorbě změnil názor. Během natáčení prý opakovaně cítil chladný závan, přestože nikde nebyl průvan, světla blikala z neznámých důvodů, když se točily duchařské scény, a po ukončení produkce plac dokonce vzplál. Popelem lehly všechny rekvizity včetně truhly, která ve filmu ukrývala démona. Hasiči nikdy neodhalili příčinu požáru.

Annabelle (2014)

Démon, který ve filmu posedl zlověstně vyhlížející panenku, prý poctil svou přítomností i tvůrce, a to přímo na place. Těsně před začátkem natáčení si režisér John R. Leonetti všiml otisku tří pařátů na okně. Přesně tři pařáty měl v hororu i zmiňovaný démon. Producent Peter Safran si pak uvědomil, že je něco hodně v nepořádku, když na herce, jenž hrál údržbáře, spadlo světlo přesně v místě, kde ho mělo zabít ve filmu. Náhoda?

3:15 zemřeš (2005)

Už jste se někdy vzbudili v noci přesně ve 3:15 a modlili se ke všem svatým, abyste zase usnuli, než zaslechnete něco divného? Nejste sami. Knižní předloha Horor v Amityville se dočkala v průběhu let mnoha adaptací, nejpopulárnější byl však nejspíš film 3:15 zemřeš s Ryanem Reynoldsem.

Už od začátku natáčení se mnoho členů štábu budilo po nocích ve stejný čas. Nečekaně ve 3:15. O to podivnější je, že skutečná Kathy Lutz, která žila v domě v 70. letech a jejímž příběhem je dílo inspirováno, zemřela během produkce na rozedmu plic. Její manžel George, kterého ztvárnil Reynolds, ji zanedlouho následoval. Poté, co tvůrce filmu žaloval, zemřel na infarkt.

Sestra (2018)

Vzhledem k faktu, že se točilo v opravdovém transylvánském hradu, nelze se moc divit, že se děly divné věci. Režisér Corin Hardy uvedl, že při natáčení v katakombách viděl dvě tmavé postavy postávající ve stínu. Myslel si, že jde o členy štábu, ale když se otočil a následně podíval zpátky, po postavách jako by se slehla zem. Zajisté mohla zapracovat jeho představivost. Nebo že by se nějaké nadpřirozené bytosti zajímaly o natáčení?

V zajetí démonů (2013)

Stejně jako v případě spin-offu Annabelle i herce ze ságy V zajetí démonů pronásledovaly otisky tří pařátů. Konkrétně herečku Veru Farmigu, jež ztvárnila hlavní hrdinku. Nejenže se budila v noci mezi třetí a čtvrtou hodinou (hodina duchů - pozn.) i dlouho poté, co natáčení skončilo, ale otisky pařátů ji prý pronásledovaly na každém kroku. Objevily se například na obrazovce jejího notebooku nebo dokonce na jejím stehně v podobě modřiny. ■