Tohle můžeme Australankám jen závidět: Představitel Thora obnažil své svalnaté tělo na pláži

Chris Hemsworth Profimedia.cz

Tam si světlovlasý svalovec rád zajde zasurfovat a poté bez neoprenu ukázat, že se stále pyšní osvaleným tělem. Naposledy si sem přijel zaskotačit ve vlnách se svými dvojčaty – Tristanem a Sashou, kterým je sedm let. Ty už také vede k surfování, což je národní sport všech Australanů.

Chris je pyšným otcem tří dětí, které má s manželkou Elsou Pataky (45). Třetím potomkem je dcera India Rose, která je o rok starší než dvojčata.

Rodina žije na předměstí Broken Head nacházejícím se 20 minut cesty autem od Byron Bay a cena jejich rozsáhlého sídla je odhadovaná na částku přesahující 650 milionů korun.

Do Austrálie se rodinka přestěhovala z Los Angeles a svého rozhodnutí rozhodně nelitují: „Byron je krásný. Udělali jsme opravdu správné rozhodnutí, že jsme se v roce 2014 rozloučili s Los Angeles a přesunuli do Austrálie. Je to tu skvělé pro děti, že jsou obklopeny přírodou, užívají si zvířat a chodí si zajezdit i na koních,“ uvedla pro The Sydney Morning Herald před časem Elsa. ■