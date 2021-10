To chtělo odvahu! Bývalá hvězda reality show ve výstřihu až po pupík málem neuhlídala své vnady

Nikol Trojanová Michaela Feuereislová

"Přibrala jsem pět kilo během covidého období. Já i když jsou fitka otevřená, tak mám problém se dokopat. A doma se už vůbec nedonutím. Nevím, jak se někomu povedlo nepřibrat. Budu se snažit dostat zpátky do formy. Doufám, že se to povede," řekla Super.cz Nikol.

Nyní se v televizi opět rozjely reality show. Na Nově Love Island, na Primě se chystá Like House. Sama by už nyní do ničeho podobného nešla.

"Teď to samozřejmě vidím jako úlet, ale kdyby mi bylo zase dvacet, tak bych šla. Byl to zážitek, užili jsme si to. Teď už bych do toho samozřejmě nešla," dodala Trojanová. ■