Rozparek až téměř k rozkroku. Na prahu šedesátky se toho Heidi Janků opravdu nebojí

Heidi Janků Michaela Feuereislová

Heidi Janků (58) má snad recept na to, jak zastavit čas. Zpěvačka, která 24. listopadu oslaví 59. narozeniny, vypadá fantasticky. Minimum vrásek, žádná celulitida a dokonalé křivky ji zdobí stále. To dokázala i na premiéře dokumentu Karel.

Jako jediná z přítomných dam si troufla obléci křiklavě červené šaty, které ji obepínaly postavu a zdobil je vysoký rozparek. Heidi při výšce 160 centimetrů váží 55 kilo. Loni jí do vysněné váhy chyběla čtyři kila, která se jí podařila zhubnout.

"Víc už bych ale zhubnout nechtěla, vystoupily by mi kruhy pod očima, propadly by mi tváře a vypadala bych ztrhaně," řekla Super.cz Heidi a můžeme to jen kvitovat. Heidi by její věk hádal opravdu málokdo. ■