Za pár dní oslaví padesátku, ale nepoznali byste to. Bývalá sexy modelka oslňuje i ve sportovní podprsence

Caprice Bourret Profimedia.cz

Postavu jako lusk má zejména díky pravidelnému běhání a cvičení. Při běhu ve sportovní podprsence ji zastihli i fotografové, kteří modelingové gazele málem nestačili. Caprice si v modrých šortkách vyrazila zaběhat do ulic Londýna.

Bývalá supermodelka v minulosti ozdobila více než 250 obálek prestižních magazínů. I dnes si sem tam střihne nějaké to focení a rozhodně se nemá za co stydět. Navrhuje vlastní řadu spodního prádla, které na sobě i zkouší a je sama sobě modelkou, což se vyplatí. Diváky občas potěší i v nějaké té televizní show. Soutěžila například v pořadech Celebs on the Farm nebo Dancing on Ice. Caprice si zkrátka na nezájem nemusí stěžovat a jak je vidět, stále má co nabídnout. ■