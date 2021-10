Poznáte známého virtuosa? Na ulici hrál na housle za několik milionů a vydělal si 250 korun

Jaroslav Svěcený Foto: Super.cz/Herminapress

Známý virtuos si vyzkoušel, jaké by to bylo si vydělávat hraním na ulici. „Nechali jsme se inspirovat jedním významným houslistou, který hrál v převlečení v metru v New Yorku a nikdo ho nepoznal. Tak jsme to zkusili také. Pro mne bylo nejtěžší hrát v tom převleku. Mám paruku a je to, jako bych měl na hlavě helmu. Abych se nestyděl, tak jsem radši zavřel oči a hrál jsem,“ svěřil se nám hudebník. Svým hraním si vydělal 250 korun, z čehož měl radost.

Za pár týdnů si Svěcený zahraje přímo v Obecním domě, a to u příležitosti gratulačního koncertu „Jaroslav Svěcený 60“. Do rukou opět vezme přes 200 let starý nástroj.

„Určitě budu hrát na housle od Giuseppeho Guadagniniho z roku 1798, protože pro Smetanovu síň potřebuji opravdu krásný znělý tón, a ten tyto housle mají. Jsou ozkoušené, housle byly se mnou v sále pro 6 000 lidí a hrály perfektně. V záloze budu mít další dvoje housle z 18. století a v kapse připravené náhradní struny značky „Pí“, Ludolfovo číslo,“ říká Jaroslav Svěcený, který je na koncert, jenž se uskuteční 6. listopadu, stoprocentně připravený. ■