Sexbomba Bára Mottlová v rouše Evině: Zcela nahá se nechala zvěčnit ve volné přírodě

Barbora Mottlová Foto: Petr Kozlík

Čím je starší, tím je odvážnější. Provokatérka Barbora Mottlová (35) si opět stoupla před objektiv a pustila se do žhavého focení. Pro svůdné snímky neváhala jít do naha.

V chladném říjnovém počasí se rozhodla pro dokonalou fotku pózovat nejen odhalená na poli, ale vrhla se i do studeného rybníka. Své křivky zahalila jen do kusu látky, který na některé snímky odhodila.

„V podzimním počasí, které už je, jsem trochu riskovala zdraví. Ale naštěstí jsem to zvládla bez nachladnutí. Focení bylo opravdu náročné vzhledem k prostředí, kde probíhalo,“ svěřila se nám herečka, která fotila pro svůj úplně první kalendář.

Za objektiv se postavil vyhledávaný fotograf Petr Kozlík. A rozhodně ani on to neměl jednoduché.

„Kalendář bude ve znamení přírodních živlů, proto jsme fotili u vody či na poli,“ vysvětlila herečka. Zatímco ona musela do studené vody nahá, fotograf se rybníkem brodil v rybářských kalhotách. „Byla to výzva, ale věřím, že to za to stálo,“ dodala Bára, které vizáž na focení připravil zkušený maskér David Šesták. ■