Dřina během tréninků tance nese ovoce. Tereze Černochové musejí kvůli StarDance zužovat kostýmy

Dva měsíce strávené na tanečním parketu se začínají na postavě Terezy Černochové (38) projevovat. Její postava začíná být mnohem souměrnější. „Nevážím se, nedělá mi to dobře. Spoléhám se na to, jak se cítím. A momentálně se cítím dobře,“ reagovala hlavní zpěvačka hudební formace Monkey Business na náš kompliment.

„Je jedno, kolik máš kilo, alfa a omega všeho je, jak jsi na tom fyzicky. Jelikož trénujeme pětkrát týdně čtyři hodiny denně, tak se to projeví,“ dodává pro Super.cz Tereza.

Zpěvačka je potěšená, že jí kostýmy z dílny Taťány Kovaříkové stále zužují. „Uvidíme, jak dlouho mi to pak vydrží,“ smála se zpěvačka.

Černochová si uvědomuje, jak náročná je disciplína společenského tance. „Člověk si myslí, že to uhraje na osobnost a živočišnost, a ono to tak prostě není. Zjistila jsem, že za dva měsíce se tančit prostě nenaučíš. Profesionálové se tomu věnují celý život, aby to k něčemu vypadalo,“ říká Tereza, jejímž tanečním partnerem je výrazně mladší profesionál Dominik Vodička.

„Tím, že je Dominik mladší o třináct let, tak je dravý a posedlý tancem. Já jsem ale máma a priority mám jinak poskládané. Nejsem pánem svého času, musím se podřizovat. V osmatřiceti letech je potřeba mít rezervu a mít sílu na to fungovat i doma,“ říká maminka sedmileté dcerky Laury. ■