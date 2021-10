Sexy fotky v plavkách jsou jeho dílem: Vnadné krásce Lucii Šlégrové dodává sebevědomí manžel, bývalý hokejista

Lucie Šlégrová Super.cz

S manželem tak třeba nedávno vyrazili do Petrohradu. "Tam jsme měli skoro líbánky, protože jsme byli čtyři dny bez dětí. Doporučuji každému v manželství, aby si partneři udělali pár dní pro sebe, aspoň víkend jednou za dva měsíce každému prospěje. Bylo to skvělé poznávat nové město, dát si mojito, v klidu se naobědvat," zasnila se Lucka.

Díky manželovi se Lucka také více osmělila na sociálních sítích, které si založila teprve nedávno.

"Byl to už takový tlak od okolí, že jsem snad už poslední na světě, kdo ten Instagram nemá. Pokud jde o fotky v plavkách, dlouho jsme se zdráhala, ale mám takového muže, který mi umí zvednout sebevědomí. Je zlatý, a právě on říkal, ať si tam i takové fotky dám," vděčí její fanoušci za rajcovní snímky právě jejímu muži.

Lucka toho nacestuje hodně i doma s dětmi, které převáží po školách a kroužcích, takže tráví dost času za volantem. Protože jsme se potkali na akci, kde se hovořilo právě o bezpečném řízení, došlo i na tohle téma.

"Zrovna před měsícem jsem zjistila, že už to přišlo a mám brýle do auta. Přišla jsem na to díky tomu, že mě začala v autě pobolívat hlava. A oči by si měl nechat zkontrolovat každý řidič," domnívá se. ■