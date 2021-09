Barbora Strýcová se stala maminkou. Tohle krásné jméno dostal její prvorozený syn

Barbora Strýcová a Petr Matějček se stali rodiči Michaela Feuereislová

Krásný chlapeček dostal jméno Vincent, jak prozradila čerstvá maminka na Instagramu, kde se podělila i o fotografii miminka.

Vítězka ženské čtyřhry ve Wimbledonu a bronzová olympijská medailistka byla na příchod miminka připravená už několik týdnů před porodem: „Jsem ráda připravená. Pokojíček pro miminko je připravený. Mám i sbalenou tašku do porodnice. Když je člověk připravený, tak ho aspoň nic nepřekvapí,“ uvedla tehdy v rozhovoru se Super.cz.

Na roli maminky se opravdu těšila: „Vždycky jsem chtěla být maminkou. Kam se na to hrabou všechny grandslamy, Wimbledony a olympiády. Nechci to shazovat, ale pro mě je nejdůležitější být mámou a mít jistotu, že je dítě zdravé. Jak to ostatně mají všechny maminky.“

S novinářem Petrem Matějčkem, pro kterého je Vincent stejně jako pro tenistku první potomek, jsou spolu od roku 2018.