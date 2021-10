Před covidem se rozhodla pro další studium. Nela Boudová už se nevěnuje jen herectví

Nela Boudová Super.cz

„Já jsem sama během koronaviru zažila svoji krizi, kdy jsem opravdu už nechtěla hrát, protože mi bylo dobře, když jsem nemusela. A teď se mi pomalu rozehřívá motor,“ řekla Super.cz na divadelní zkoušce představení Hledám ženu, nástup ihned. A prozradila, k jaké profesi zběhla.

„Před koronou jsem se rozhodla, že budu studovat strategický intervenční koučink, takže jsem se stala life koučkou," uvedla s tím, že už má i svou praxi a klientelu. „Musela jsem si to v hlavě přehodit, teď se považuji za koučku, která občas hraje,“ prozradila Boudová.

S divadlem se ale neloučí, během podzimu ji čeká premiéra nového představení.

„Je to bláznivá komedie, která by měla diváky pobavit, a vlít jim radost do života. Je to o tom, co může způsobit, když se člověk vydává za někoho jiného,“ popsala Nela. Že jde představení konečně před publikum, jí dělá radost.

„Já myslím, že je to dokonce po třetí odložené. Takové rozvleklé zkoušení jsem nikdy nezažila. Doufám, že se nějak zdárně do premiéry dohrabeme a že se bude představení líbit,“ dodala v Divadle Palace. ■