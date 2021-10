O tohoto fešáka je rvačka: Bývalého Muže roku oslovily tři produkce reality show. Jak to dopadlo?

Matyáš Hložek Super.cz

Zajímalo nás, kde bychom ho bývali mohli vidět, kdyby kývl. "Byl to Love Island, pak Svatby na první pohled a ještě jeden pořad o proměnách, kde jsem měl trénovat lidi s nadváhou. Ženit se nechci, zavřít se ve vile také ne, takže to trénování by mi bývalo bylo nejbližší, ale zrovna to vyšumělo do ztracena," vyprávěl nám na vernisáži obrazů Prahy malířky Anny Karan, kde se zastavil cestou z práce.

A jak vypadá jeho hudební kariéra? "Dotočil jsem videoklip k písni Mood, který už je venku. Ve studiu pracujeme na dalších písničkách. Ke konci roku by jich mělo být tak devět nebo deset, tak jsem uvažoval o vydání EP, možná album," plánuje. ■