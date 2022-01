Kráska z generace hvězdných modelek devadesátých let stále funguje v oboru. Čím to, že neztratila svou svěžest?

Martina Šmuková modeling neopouští. Super.cz

Spolu s Terezou Maxovou (50), Evou Herzigovou (48) či Jarkou Rytychovou patří do skupiny modelek, které se na začátku devadesátých let prosadily ve světě. Martina Šmuková jako modelka působí dodnes i třicet let po svém objevení. K této profesi ale přistupuje s pokorou a zdrženlivostí, vždyť její náplní je dnes už práce pro nadaci, která pomáhá dětem s onkologickým onemocněním.