Málem ji dostala anorexie: Kolegyně Báry Polákové už se za své ženské tělo nestydí, obliny ukázala v sexy prádélku

Kateřina Pechová Super.cz

"Říkám, že to byla doba před pár lety a před pár kily. Jsem ženská krev a mlíko. Teď se trend plnějších žen vrací i na přehlídková mola, tak uvidíme, jestli se k modelingu ještě vrátím. Ráda jsem si to ale zase vyzkoušela," svěřila nám na Píseckém víkendu módy a designu, kde spolu s dalšími herečkami předváděla. A to včetně spodního prádla.

"Cítila jsem se při tom velmi dobře a velmi žensky. Musím ale říct, že to možná souvisí i s divadlem, protože třeba v muzikálu Carmen máme taky scénu v plavkách. Člověk pak odhodí zábrany stranou. Beru to tak, že divadlo je odrazem reálného života, kde se taky chodíme koupat. Ale ta přehlídka je něco jiného, protože tam vynášíte ty modely a chcete udělat návrháři radost, aby to hezky vypadalo. Snad to tak působilo," uzavřela. ■