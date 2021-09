Za tři roky oslaví 60. narozeniny a vypadá parádně. Skvěle vypadající Ivana Chýlková vystavila dekolt v pořádně sexy šatech

Ivana Chýlková Super.cz

"Jsou od zahraniční návrhářky, jejíž jméno si nepamatuji. Říkali mi to asi třikrát a stejně si to nepamatuji," řekla Super.cz s úsměvem Chýlková. Film doposud neviděla. "Ani dnes se nepůjdu dívat. S premiérovým publikem to nepovažuji za regulerní," vysvětluje.

Ivana ve filmu hraje milenku ženatého Jiřího Bartošky. Randí s ním dlouhých 38 let. V osobním životě si nic podobného představit neumí. "Mám velkou fantazii, představit si dovedu ledacos, otázka je, jestli bych to chtěla a to bych nechtěla, to vím," říká rázně.

Ivana se po covidové pauze vrátila do práce, do divadla a začíná natáčet pro HBO. Lockdown jí překvapivě nevadil. "Patřila jsem k těm, kteří si to užívali. Po mnoha desetiletích jsem měla volno se vším všudy. Od zítřka začínám točit minisérii pro HBO a hraju divadlo. Jsem ráda, ale byla jsem překvapená, že jsem si myslela, že mi to bude scházet, což se nestalo. Nevadilo mi to," dodala. ■