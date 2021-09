Za 5 měsíců zhubla 20 kilo: Zpěvačka Elis Mraz se předvedla v obepnutém overalu s výstřihem až na břicho

Elis Mráz Super.cz

V lednu začala hubnout a v květnu měla už přes dvacet kilo dole. "Šlo to rychle, ale žádný jojo efekt zatím nenastal.Váhu se mi daří držet a ještě bych pár kilo dolů dostat chtěla," řekla Super.cz talentovaná zpěvačka Elis Mraz (27).

Svoji novou postavu předvedla na narozeninové akci britského řetězce na zahradě ambasády Velké Británie a Irska. Oblékla obepnutý overal s výstřihem až na břicho. Podprsenku si nevzala. "Hubnutí naštěstí na prsou žádné stopy nenechala, stále mi drží," smála se Elis, která nám v našem videu popsala, jak přesně její dieta vypadala.

Zpěvačka se chystá expandovat do zahraničí. "V říjnu odjíždím do Dubaje, kde budu zpívat, budeme dělat takovou show v amfiteátru. Strašně se na to těším," svěřila. Pokud jde o lásku, žádný nový muž v jejím životě není. "Jenom pes," krčila rameny. ■