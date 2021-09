Nechala si zmenšit vnady a kašle na zákroky v obličeji! Anife Vyskočilová v 47 letech ukázala tvář bez botoxu a výplní

Anife Vyskočilová Super.cz

Anife Vyskočilová (47) vypadá lépe než kdykoli předtím a pyšní se štíhlou postavou. Jak sama říká, dobře vypadá od té doby, co to vůbec neřeší.

"Každý den chodím do práce a když mám volno, tak jdu zase do práce. A tam se nezastavím. Přijdu v 9:30 a do deseti večer makám jako fretka. Nesednu si. To je tajemství mé postavy," řekla Super.cz Anife na premiéře muzikálu Robinson Crusoe v Divadle Na Maninách.

"Neřeším to. Od té doby, co jsem to přestala řešit, tak vypadám, jak vypadám," usmívala se s tím, že kromě plastiky prsou nemá na svém těle žádné další úpravy. Nechodí ani na výplně či botox.

"Nepomáhám si. Vnady jsem si nechala naopak zmenšit. Dekolt mám hodící se k mé postavě. Nechodím na plastiky, na zákroky. Nechci to dělat uměle. Čím jsem starší, tím víc chci stárnout jako dáma. Nechci mít napíchanou hubu a vypadat jako vosková figurína," dodala Anife. "Přemalovávám si hubu jak havajský domovník, když ji chci mít velkou. Stačí se naučit malovat," uzavřela s úsměvem. ■