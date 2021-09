Johnnyho Deppa se zeptali, jak vnímá, že padl v Hollywoodu v nemilost: Dotazu se nezalekl a takhle reagoval

Johnny Depp Profimedia.cz

„Je to komplexní záležitost tahle kultura rušení. Nebo unáhlenost k odsouzení na základě něčeho, co je v zásadě zrnko prachu. Vymklo se to kontrole a zašlo to tak daleko, že vám garantuji, že nikdo není v bezpečí. Nikdo z vás, pokud proti vám někdo něco řekne,“ odpověděl herec.

Narážel na kulturu rušení (cancel culture), moderní označení pro vyloučení jedince ze společnosti nebo profesionálních kruhů. Herec dále upozornil, že tím neutrpěl zdaleka jenom on.

„Děje se to mnoha lidem, ženám, mužům, dětem, kteří se z nějakého důvodu znelíbili, a bohužel už je to vnímáno jako normální. Věřím, že pokud jste vyzbrojeni pravdou, je to to jediné, co potřebujete.“

„Pokud jste vy nebo někdo, v koho věříte, obětí nespravedlnosti, postavte se za sebe. Postavte se za své blízké, protože vás potřebují,“ vzkázal závěrem.

Depp se stále soudí se svou exmanželkou Amber Heard, která ho před rozvodem v roce 2016 nařkla z napadení a týrání. Přestože obvinění obratem stáhla, v eseji z roku 2018 pro Washington Post o sobě psala jako o oběti domácího násilí. Deppa v textu sice nejmenovala, ale rozhodně to jeho kariéře neprospělo. Herec svou ex tedy žaluje za pomluvu o 50 miliónů dolarů. Proces se táhne několik let, další soud je naplánovaný na duben příštího roku.

Johnny loni prohrál soud s britským bulvárem The Sun, který jej v textu označil za násilníka. Přestože výpovědi Heard, která byla v procesu svědkem Sunu, neseděly a herečka byla několikrát přistižena při lži, soudce nakonec rozhodl v Deppův neprospěch. Následné odvolání mu pak zamítli.

Neprodleně po prohraném soudu Johnnyho studia Warner Bros. požádala, aby odstoupil z natáčení série Fantastická zvířata, kde měl roli černokněžníka Grindelwalda. Přes protesty a petice fanoušků žádosti vyhověl. ■