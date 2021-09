Sexy slovenská herečka má z focení trému. Kvůli hlavní roli do filmu by se ale klidně nechala svléknout

Radka Pavlovčinová Super.cz

„Modelingu moc neholduju, vždycky to dělám pro kamarády nebo charitu. Trpěla jsem dřív hroznou trémou před foťákem, ale paradoxně před kamerou ne. Když mě měl někdo fotit, musela jsem si dát třeba sklenku vína, protože jsem si přišla zvláštně obnažená,“ svěřila Super.cz herečka.

Na druhou stranu, nabídky focení či natáčení kvůli studu nikdy neodříká. „Já role neodmítám. Vždycky je to naopak výzva, že člověk překoná sám sebe,“ říká. Zeptali jsme se, jestli by vzala hlavní roli do filmu, kde by musela být úplně nahá.

„Jo, určitě,“ rozesmála se. „Asi bych se ptala, co a jak moc bude vidět a záleželo by na režisérovi, ale určitě bych to zvažovala,“ prozradila herečka, se kterou jsme se setkali na focení charitativního kalendáře, jehož výtěžek půjde na Českou maltézskou mládež. ■