Patricie Pagáčová by nezvládla být roky na mateřské: SuperStar je pro mě odpočinkem, tvrdí herečka

Pagáčová si porotcování v SuperStar užívá. Super.cz

Do úlohy porotkyně SuperStar se Patricie Pagáčová (32) proměňuje už podruhé. Během aktuální sedmé řady se ale cítí mnohem pevněji v kranflecích. „Obecně mě to mnohem víc baví. Loni jsem z toho byla vystresovaná, bála jsem se, co budu dělat, říkat, jak se budu chovat. Letos už jsem věděla, do čeho jdu,“ svěřila se nám během našeho posledního rozhovoru herečka.