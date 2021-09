Zemřela jedna z hlavních postav Sexu ve městě. Seriálovému Stanfordovi bylo 57 let

Willie Garson Profimedia.cz

Příčina úmrtí nebyla oficiálně oznámena, producent právě natáčeného pokračování Sexu ve městě s podtitulem And Just Like That Michael Patrick King v prohlášení uvedl, že byl herec nemocný.

„Rodina Sexu ve městě ztratila jednoho svého člena. Našeho úžasného Willieho Garsona. Jeho elán a oddanost řemeslu byly zřejmé každý natáčecí den And Just Like That. Byl tam, dával do toho všechno, i když byl nemocný. Jako herec i jako člověk bude všem velmi chybět.“

Do Garsonovy filmografie patří snímky Něco na té Mary je, Na Hromnice o den více nebo Fanaticky zamilován, ze seriálů se kromě jiného objevil v Hvězdné bráně, Ally McBealové nebo Ve službách FBI.

V roce 2009 adoptoval syna Nathena. ■