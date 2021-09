Pravou lásku hledá na ostrově lásky i svatební fotograf: Ve vile dostal první kopačky od exotické krásky

Účastník reality show Love Island Petr G. Super.cz

Roky se živí jako svatební fotograf, ale sám zatím tu pravou nenašel. "Tenhle rok byl pro mě extrémně náročný, takže jsem byl rád, že jsem tuhle nabídku dostal. Vlastně vůbec nevím, co od toho mám očekávat, ale pravá láska je v životě potřeba," míní Petr G, jenž je dalším z účastníků reality show Love Island.

Jakou partnerku si pro život představuje, když už viděl díky své profesi stovky šťastných párů? "Vzhledově vyhraněný nejsem, ale ulítávám na modrých očích, hlavně je se mnou potřeba značná dávka tolerance. Jde o tu vzájemnou souhru a energii mezi dvěma lidmi," myslí si.

Partnerka by měla sdílet jeho koníčky, jimiž jsou hlavně sport a cestování. A také vzácné květiny, které pěstuje, jež jsou tím jediným, co nechal při stěhování do vily Love Island doma. Ve vile sice vytvořil pár s exotickou Aishou, ale nesedl jí, i když se snažil, a dostal kopačky. ■