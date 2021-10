Bojovala se zbytečným mindrákem. Diva (67) z filmu S tebou mě baví svět je i dnes kočka!

Zdena Studenková Michaela Feuereislová

Krušné dětství

Dětství Zdeny Studenkové mělo do idylky daleko. Když jí bylo devět, jejího otce zavřeli do vězení a několik let vyrůstala jen s maminkou. Finančně na tom nebyly dobře, a malá Zdena se kromě toho musela vyrovnávat i s posměšky některých hloupých spolužáků, že má tátu v base.

Navíc nedostala doporučení ke studiu. Naštěstí se ale mohla přihlásit k talentovým zkouškám na uměleckou průmyslovku, kde se na kádrový posudek tolik nehledělo. Přijímačky zvládla a v roce 1973 absolvovala obor fotografie.

Líbila se i českým filmařům

Po maturitě chtěla Studenková vystudovat dějiny umění, ale v tom roce se tato studijní specializace na Univerzitě Komenského neotvírala. A protože si ji ještě na střední škole vybral režisér Ivan Húščava do krátkometrážního snímku Andrej Sládkovič - básnik mladosti (1972), řekla si, že zkusí herectví na Vysoké škole múzických umění. Přestože s divadelními prkny neměla prakticky žádné zkušenosti, přijali ji hned napoprvé.

Její talent byl natolik zřejmý, že ihned po absolutoriu v roce 1977 získala angažmá na bratislavské Nové scéně. Po první sezóně přešla do činohry Slovenského národního divadla a členkou jeho souboru je dodnes (s dvěma přestávkami v letech 1994-1996 a 1999-2005).

Co se filmové kariéry týče, Zdenu Studenkovou obsazovali velmi rádi i čeští režiséři, stačí připomenout její další filmy Anděl s ďáblem v těle (1983) Anděl svádí ďábla (1988) nebo Putování Jana Ámose (1983).

Zbytečný mindrák

Půvabná plavovláska byla vždy středem pozornosti a nikdy neměla nouzi o nápadníky. Kupodivu ona sama si o sobě nemyslela, že je kdovíjaká kráska. Dokonce se nechala slyšet, že ji během dospívání znervózňoval každý klučičí pohled: „Co když se jim nelíbí moje tvář?“ říkávala si a prý zvažovala, že mít víc peněz, podstoupila by plastiku.

Okolí její lásce nepřálo

Studenková se provdala poprvé za spolužáka ze střední školy, fotografa Ivana Kostroně. Manželství jim ale dlouho nevydrželo. Jejím druhým mužem byl režisér Stanislav Párnický (76), kterému porodila dceru Simonu. Po 14 letech došlo na rozvod – herečka prý měla pocit, že po jeho boku příliš rychle stárne. Vyšlo jí to až napotřetí s o 17 let mladším dirigentem Braněm Kostkou (50). Ačkoli zpočátku čelila velkému nepochopení ze strany svého okolí, je s ním šťastná dodnes.

Herečka se nijak netají návštěvami center estetické medicíny, kde pravidelně podstupuje různé omlazovací kúry. Mladistvý vzhled je podle ní nesmírně důležitý – jak sama zmínila, stárnutí je neúprosné a člověk s ním musí bojovat. „Je to každodenní práce,“ řekla Studenková slovenským novinářům. „Jsem na očích veřejnosti, která není zvědavá na neudržovanou paní.“ ■