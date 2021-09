11 nejkrásnějších modelů udílení cen Emmy. Britský minimalismus versus americká okázalost

Yara Shahidi v trávově zeleném modelu Dior Haute Couture, který odkazuje na legendární linii New Look. ■

Anya Taylor-Joy, nominovaná za nejlepší herecký výkon v seriálu The Queen’s Gambit, zářila v šatech od Diora se šperky Tiffany & Co. Na sobě měla dva ​​náhrdelníky z kolekce Elsa Peretti Diamonds by the Yard, a také platinové náušnice s diamanty, náramek a prsten se žlutým safírem o váze 17ct. ■

Profimedia.cz