Vytrvalost a pevné nervy se vyplatily: Po 11 letech příkoří se dlouho očekávaný muzikál konečně dostal před diváky

„Ta cesta trvala 11 let a byla dost trnitá. Plná nervů, dokonce mi ho chtěli dvakrát ukrást, naštěstí to vše dopadlo dobře. Ustáli jsme to a snad se to bude lidem líbit,“ svěřil Super.cz skladatel Zdeněk Hrubý (50). Ten chtěl muzikál představit divákům už před několika měsíci. Pandemie koronaviru mu v tom ale zabránila.

Naštěstí se už během léta mohlo hrát, a tak muzikál představili prvním divákům. „Dnes byly zdravé nervy, jezdili jsme celé léto, devět měst, hrálo se na zámcích, takže už jsme z některých reakcí diváků věděli, ale premiéra je premiéra,“ uvedl Zdeněk Hrubý, který se nyní pouští do zkoušení nového díla.

„Na konci března by měla být premiéra velkého dětského muzikálu Ostrov pokladů, který jsem psal s Pepou Lauferem. Bohužel zatím je ve stavu, v jakém je. Furt všichni věříme, že to dopadne dobře a nějak se té premiéry zúčastní,“ dodal Zdeněk Hrubý po premiéře v Divadle Na Maninách. ■