A je to oficiální: Adele zveřejnila první fotku s novým přítelem. Fanoušci zareagovali nečekaně

Adele loni v show Saturday Night Live Foto: NBC/SNL, Profimedia.cz

O vztahu zpěvačky Adele (33) a sportovního agenta Riche Paula se mluví už od léta, kdy vedle sebe zasedli na basketbalovém zápase. Poté byli několikrát viděni na večeři, ani jeden z nich však nepotvrdil, že tvoří pár. Až nyní interpretka hitů Hello, Someone Like You nebo Rolling in the Deep sdílela první společnou fotku.